В Сумах собирают митинг невакцинированных В соцсетях появилось объявление о митинге против притеснений невакцинированных в Сумах.

Митинг пройдет в субботу, 23 октября, 15:00 в Сумах на майдане Независимости. Организаторы собираются для того, чтобы выразить свое возмущение: - принуждением к вакцинации; - ущемлением для невакцинированных; - вакцинных «аусвайсов»; - освобождением производителей вакцин от ответственности за любые последствия вакцинации; - ограничениями на посадку в троллейбусах и коммунальных автобусах.