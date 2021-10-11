В Сумах собирают митинг невакцинированных

Митинг пройдет в субботу, 23 октября, 15:00 в Сумах на майдане Независимости.
Организаторы собираются для того, чтобы выразить свое возмущение:
- принуждением к вакцинации;
- ущемлением для невакцинированных;
- вакцинных «аусвайсов»;
- освобождением производителей вакцин от ответственности за любые последствия вакцинации;
- ограничениями на посадку в троллейбусах и коммунальных автобусах.
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