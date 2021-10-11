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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:301187

В Сумах собирают митинг невакцинированных

В соцсетях появилось объявление о митинге против притеснений невакцинированных в Сумах.

Митинг пройдет в субботу, 23 октября, 15:00 в Сумах на майдане Независимости.

Организаторы собираются для того, чтобы выразить свое возмущение:

- принуждением к вакцинации;

- ущемлением для невакцинированных;

- вакцинных «аусвайсов»;

- освобождением производителей вакцин от ответственности за любые последствия вакцинации;

- ограничениями на посадку в троллейбусах и коммунальных автобусах.

Общество Вакцинация Митинг.
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