Сумські старшокласниці можуть приєднатися до проєкту «Lady’s energy club»

Цей проєкт – платформа для розвитку, відкритого спілкування та передачі досвіду успішних жінок-енергетиків школяркам з усієї України.

Ним передбачено:

Три онлайн-зустрічі (27, 28 та 29 жовтня).

Відкриття світу навичок майбутнього.

Надихаючі історії про роботу в енергетиці від провідних працівниць Укренерго та енергетичної галузі.

Зустріч з Освітнім центром Верховної Ради України як центром парламентської освіти, де буде обговорюватися внутрішня енергетика Парламенту.

Діалог про ринок праці майбутнього.

Конкурси та подарунки для найактивніших.

Всі учасниці «Lady’s energy club» отримають сертифікати про участь у проєкті.

Вебінари починаються о 16:00.

Реєстрація триває до 25 жовтня включно за цим посиланням.



Проєкт реалізується Фондом «Професійний розвиток Харкова» на замовлення Національної енергетичної компанії «Укренерго» в рамках ініціативи «Lady’s energy club».