Сумські старшокласниці можуть приєднатися до проєкту «Lady’s energy club»

Цей проєкт – платформа для розвитку, відкритого спілкування та передачі досвіду успішних жінок-енергетиків школяркам з усієї України.
Ним передбачено:
Всі учасниці «Lady’s energy club» отримають сертифікати про участь у проєкті.
Вебінари починаються о 16:00.
Реєстрація триває до 25 жовтня включно за цим посиланням.
Проєкт реалізується Фондом «Професійний розвиток Харкова» на замовлення Національної енергетичної компанії «Укренерго» в рамках ініціативи «Lady’s energy club».
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