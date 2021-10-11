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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22145

Сумські старшокласниці можуть приєднатися до проєкту «Lady’s energy club»

КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» інформує про проєкт для учениць 9–11 класів «Lady’s energy club».

Цей проєкт – платформа для розвитку, відкритого спілкування та передачі досвіду успішних жінок-енергетиків школяркам з усієї України.

Ним передбачено:

  • Три онлайн-зустрічі (27, 28 та 29 жовтня).
  • Відкриття світу навичок майбутнього.
  • Надихаючі історії про роботу в енергетиці від провідних працівниць Укренерго та енергетичної галузі.
  • Зустріч з Освітнім центром Верховної Ради України як центром парламентської освіти, де буде обговорюватися внутрішня енергетика Парламенту.
  • Діалог про ринок праці майбутнього.
  • Конкурси та подарунки для найактивніших.

Всі учасниці «Lady’s energy club» отримають сертифікати про участь у проєкті.

Вебінари починаються о 16:00.

Реєстрація триває до 25 жовтня включно за цим посиланням.

Проєкт реалізується Фондом «Професійний розвиток Харкова» на замовлення Національної енергетичної компанії «Укренерго» в рамках ініціативи «Lady’s energy club».

Общество Анонс
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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