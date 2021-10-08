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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:23193

Шосткинские гандболистки выиграли «серебро» в Харькове

16-17 октября в Харькове проходил турнир по гандболу по случаю «Дня защитников и защитниц Украины» среди девушек 2005 года рождения и младше.

Гандболистки Шосткинской КДЮСШ «Барса» завоевали второе место, уступив лишь команде из Киева. III место у команды Харькова, 4-5 места у девушек из Запорожья. Команды награждены сладкими призами и ценными подарками. Лучшими игроками нашей команды признаны Полина Черниенко и Таисия Ковтун. Тренеры - Лариса Мирошниченко и Светлана Настюха.

Спорт Гандбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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