Шосткинские гандболистки выиграли «серебро» в Харькове 16-17 октября в Харькове проходил турнир по гандболу по случаю «Дня защитников и защитниц Украины» среди девушек 2005 года рождения и младше.

Гандболистки Шосткинской КДЮСШ «Барса» завоевали второе место, уступив лишь команде из Киева. III место у команды Харькова, 4-5 места у девушек из Запорожья. Команды награждены сладкими призами и ценными подарками. Лучшими игроками нашей команды признаны Полина Черниенко и Таисия Ковтун. Тренеры - Лариса Мирошниченко и Светлана Настюха.