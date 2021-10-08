Шосткинские гандболистки выиграли «серебро» в Харькове

Гандболистки Шосткинской КДЮСШ «Барса» завоевали второе место, уступив лишь команде из Киева. III место у команды Харькова, 4-5 места у девушек из Запорожья. Команды награждены сладкими призами и ценными подарками. Лучшими игроками нашей команды признаны Полина Черниенко и Таисия Ковтун. Тренеры - Лариса Мирошниченко и Светлана Настюха.
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