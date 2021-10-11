Жительница Сумщины, продавая одежду в интернете, потеряла 21 тысячу

В полицию с заявлением о преступлении обратилась жительница пгт Угроеды Сумского района. Она рассказала, что недавно на одном из Интернет-сайтов выставила объявления о продаже детской одежды. Уже через некоторое время с ней связался потенциальный покупатель, который изъявил желание приобрести эти вещи.
Договорившись о цене, покупатель прислал сообщение со ссылкой на Интернет ресурс якобы для перечисления денег на карту, и предоставил определенные инструкции продавщице, которые та выполнила.
А потом, заметив, что с ее карты исчезло 21 000 гривен, женщина поняла, что общалась с аферистом.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры для установления личности злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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