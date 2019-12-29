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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03250

В Конотопе накрыли нелегальную автозаправку

Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства выявлена и прекращена деятельность нелегальной автозаправочной станции (ч. 1 ст. 272 УК Украины).

В среду, 20 октября, в г. Конотоп на территории двора одного из кафе правоохранители при осмотре обнаружили 6 емкостей объемом по 1 м куб., некоторые заполнены жидкостью, похожей на горючее, насосное оборудование, заправочный пистолет, счетчик учета.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на имущество и назначении экспертизы.

Деятельность нелегальной автозаправочной станции прекращено полицейскими Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Досуг Нелегальная заправка
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