В Ахтырке горела пятиэтажка

20 октября в 13:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в нежилом помещении на 1-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Григория Чикало в г. Ахтырка. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено мебель, из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 14:10 возгорание локализовали, а в 14:35 - потратив на тушение до половины тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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