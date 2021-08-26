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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Лебедине во время ликвидации пожара в доме обнаружено тело человека

20 октября в 13:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Разина в г. Лебедин.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены на площади до 10 кв. м, пол на площади до 4 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

Параллельно с ликвидацией пожара пожарные попали в задымленный дом. Проведя разведку, в одной из комнат на полу обнаружили тело мужчины, 1935 г.р. без признаков жизни.

В 14:10 возгорание было локализовано, а в 14:36 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировано.

Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Смерть на пожаре
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