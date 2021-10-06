Временно не получают услугу предприятия жители ул. Д. Багалия (д. № 1-18), ул. Засумская (д. № 20-49), ул. Луговая (д. № 2-22), ул. Рабочая (д. № 1-42), ул. Степана Разина (д. № 1-22), ул. Ярослава Мудрого (д. № 6-26), проезд Нины Братусь (д. № 2-20).
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в с. Песчаное....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды потребителям Песчаного....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды на углу улиц Глинки и Парковой для проведения аварийных работ, что привело...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....