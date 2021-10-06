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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:03445

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.

Временно не получают услугу предприятия жители ул. Д. Багалия (д. № 1-18), ул. Засумская (д. № 20-49), ул. Луговая (д. № 2-22), ул. Рабочая (д. № 1-42), ул. Степана Разина (д. № 1-22), ул. Ярослава Мудрого (д. № 6-26), проезд Нины Братусь (д. № 2-20).

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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