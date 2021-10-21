На Сумщине еще 1100 случаев заболевания COVID-19: 26 летальных (подробности)

По состоянию на 21 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 96 042 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1675 летальных случая, за прошедшие сутки - 26 (Ахтырский р-н - 10, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 8, Шосткинский р-н - 6).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 83 346 человек, из них за минувшие сутки - 467 (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 90, Роменский р-н - 17, Сумской р-н - 253, Шосткинский р-н - 103).
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