На Сумщине еще 1100 случаев заболевания COVID-19: 26 летальных (подробности) COVID-19 подтвердили у 1100 жителей Сумщины (Конотопский р-н - 123, Ахтырский р-н - 109, Роменский р-н - 70, Сумской р-н - 577, Шосткинский р-н - 221).

По состоянию на 21 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 96 042 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1675 летальных случая, за прошедшие сутки - 26 (Ахтырский р-н - 10, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 8, Шосткинский р-н - 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 83 346 человек, из них за минувшие сутки - 467 (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 90, Роменский р-н - 17, Сумской р-н - 253, Шосткинский р-н - 103).