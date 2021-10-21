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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:27297

На Сумщине снова побили коронавирусный рекорд

За среду, 20 октября, на Сумщине подтверждено 1100 случаев заболевания COVID-19.

Это очередной рекорд. Предыдущий составлял 1013 и был установлен в ноябре прошлого года.

В Украине – 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 детей и 345 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 4892 человека; летальных случаев - 546; выздоровели - 8036 человек;  осуществлено тестирований за сутки – 135 912 (в частности методом ПЦР - 71841, методом ИФА - 16968), экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47103.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 701 600 человек; выздоровели – 2 352 835 человек; летальных исходов - 62 389; проведения ПЦР-тестов - 13781546.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1192 случая;

- Винницкая область - 462 случая;

- Волынская область - 436 случаев;

- Днепропетровская область - 1308 случаев;

- Донецкая область - 1058 случаев;

- Житомирская область - 1562 случая;

- Закарпатская область - 319 случаев;

- Запорожская область - 1355 случаев;

- Ивано-Франковская область - 861 случай;

- Киевская область - 728 случаев;

- Кировоградская область - 156 случаев;

- Луганская область - 819 случаев;

- Львовская область - 1388 случаев;

- Николаевская область - 410 случаев;

- Одесская область - 1528 случаев;

- Полтавская область - 996 случаев;

- Ровенская область - 705 случаев;

- Сумская область - 1100 случаев;

- Тернопольская область - 787 случаев;

- Харьковская область - 1319 случаев;

- Херсонская область - 1143 случая;

- Хмельницкая область - 1002 случая;

- Черкасская область - 469 случаев;

- Черновицкая область - 578 случаев;

- Черниговская область - 734 случая.

Общество Коронавирус Коронавирусный рекорд
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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