На Сумщине снова побили коронавирусный рекорд

Это очередной рекорд. Предыдущий составлял 1013 и был установлен в ноябре прошлого года.
В Украине – 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 детей и 345 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 4892 человека; летальных случаев - 546; выздоровели - 8036 человек; осуществлено тестирований за сутки – 135 912 (в частности методом ПЦР - 71841, методом ИФА - 16968), экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47103.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 701 600 человек; выздоровели – 2 352 835 человек; летальных исходов - 62 389; проведения ПЦР-тестов - 13781546.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1192 случая;
- Винницкая область - 462 случая;
- Волынская область - 436 случаев;
- Днепропетровская область - 1308 случаев;
- Донецкая область - 1058 случаев;
- Житомирская область - 1562 случая;
- Закарпатская область - 319 случаев;
- Запорожская область - 1355 случаев;
- Ивано-Франковская область - 861 случай;
- Киевская область - 728 случаев;
- Кировоградская область - 156 случаев;
- Луганская область - 819 случаев;
- Львовская область - 1388 случаев;
- Николаевская область - 410 случаев;
- Одесская область - 1528 случаев;
- Полтавская область - 996 случаев;
- Ровенская область - 705 случаев;
- Сумская область - 1100 случаев;
- Тернопольская область - 787 случаев;
- Харьковская область - 1319 случаев;
- Херсонская область - 1143 случая;
- Хмельницкая область - 1002 случая;
- Черкасская область - 469 случаев;
- Черновицкая область - 578 случаев;
- Черниговская область - 734 случая.
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