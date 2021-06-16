Сумские волейболисты получили соперников по кубку Украины

14 команд были разделены на 4 группы, из которых в следующий раунд выходят по две лучшие команды.
Группа Ж: ВК «Днепр», КЗ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2, «ШВСМ-СумГУ», ВСК «МХП-Винница»
Группа С: «Берегиня-Сборная Херсонской области-ДЮСШ», УК «Покутье», МСК «Днепр»
Группа К «Подолье», УК «Решетиловка», «НУФВСУ», «ГСО-ЗУНУ-Динамо»
Группа Л: «Хотинские казаки», УК «Патриот-Ровно», УК «Бахмут-ШВСМ»
Первыми в группах указаны команды, которые станут хозяевами матчей.
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