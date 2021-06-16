Сумские волейболисты получили соперников по кубку Украины Состоялась жеребьевка второго раунда розыгрыша мужского Кубка Украины по волейболу.

14 команд были разделены на 4 группы, из которых в следующий раунд выходят по две лучшие команды.

Группа Ж: ВК «Днепр», КЗ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2, «ШВСМ-СумГУ», ВСК «МХП-Винница»

Группа С: «Берегиня-Сборная Херсонской области-ДЮСШ», УК «Покутье», МСК «Днепр»

Группа К «Подолье», УК «Решетиловка», «НУФВСУ», «ГСО-ЗУНУ-Динамо»

Группа Л: «Хотинские казаки», УК «Патриот-Ровно», УК «Бахмут-ШВСМ»

Первыми в группах указаны команды, которые станут хозяевами матчей.