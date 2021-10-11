В Ахтырке нашли скелет человека на кладбище для животных (видео) Происшествие произошло в Ахтырке. О находке в Фейсбуке рассказала местная жительница Елена Горелкова.

Женщина опубликовала видео, на котором видно человеческие останки, обнаруженные на кладбище для животных. Как они здесь оказались - неизвестно.