В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду

Прибыв за считанные минуты, группа реагирования полиции охраны задержала злоумышленника.
Как выяснилось, 30-летний мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом. При поверхностной проверке у него обнаружено и изъято металлический предмет, внешне похожий на стартовый пистолет калибра 9 мм, без маркировки, с признаками переработки, магазин к нему и 8 патронов калибра 9 мм, внешне похожие на стартовые.
Его доставили в Сумское районное управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия, а изъятое направили на экспертизу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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