В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду На территории одного из дошкольных детских учреждений областного центра сторож заметил незнакомца, который «хозяйничал» возле кучи металлических предметов, находящихся во дворе и использовались для ремонтных работ. Увидев это, он немедленно вызвал полицию охраны.

Прибыв за считанные минуты, группа реагирования полиции охраны задержала злоумышленника.

Как выяснилось, 30-летний мужчина уже неоднократно имел проблемы с законом. При поверхностной проверке у него обнаружено и изъято металлический предмет, внешне похожий на стартовый пистолет калибра 9 мм, без маркировки, с признаками переработки, магазин к нему и 8 патронов калибра 9 мм, внешне похожие на стартовые.

Его доставили в Сумское районное управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия, а изъятое направили на экспертизу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.