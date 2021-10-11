Лікарні Сумщини отримають препарат Капецитабін для лікування дорослої онкології

Капецитабін — синтетичний лікарський препарат, який застосовується як протипухлинний при різних видах раку: раку стравоходу, шлунку, підшлункової залози, первинного та метастатичного молочної залози, колоректальної зони, печінки, яєчників, шийки матки, нирки, жовчного міхура. При застосуванні капецитабіну спостерігається менше побічних ефектів, ніж при застосуванні інших хіміотерапевтичних препаратів.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна

на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь

на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я

на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Детальна інформація про поставки ліків та препаратів є у розділі «Накази» на сайті МОЗ за посиланням http://moz.gov.ua/nakazi-moz

Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.