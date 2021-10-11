Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:0339

Лікарні Сумщини отримають препарат Капецитабін для лікування дорослої онкології

32,7 тис. табл. Капецитабіну надійдуть найближчим часом до лікарень Сумщини. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

Капецитабін — синтетичний лікарський препарат, який застосовується як протипухлинний при різних видах раку: раку стравоходу, шлунку, підшлункової залози, первинного та метастатичного молочної залози, колоректальної зони, печінки, яєчників, шийки матки, нирки, жовчного міхура. При застосуванні капецитабіну спостерігається менше побічних ефектів, ніж при застосуванні інших хіміотерапевтичних препаратів.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна 

  • на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь 

  • на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я 

  • на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Детальна інформація про поставки ліків та препаратів є у розділі «Накази» на сайті МОЗ за посиланням  http://moz.gov.ua/nakazi-moz 

Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 1100 случаев заболевания COVID-19: 26 летальных (подробности)
Сегодня 08:31
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
Вчера 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Лікарні Сумщини отримають препарат Капецитабін для лікування дорослої онкології
Сегодня 09:03
В Конотопе мошенник опустошил банковский счет местного жителя
Сегодня 08:33
На Сумщине снова побили коронавирусный рекорд
Сегодня 08:27
В пятницу сумские футзалисты примут хмельницких
Сегодня 08:05
Полиция разоблачила мошенника, который обогатился за счет малолеток
Вчера 17:57
В Ахтырке нашли скелет человека на кладбище для животных (видео)
Вчера 17:52
В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду
Вчера 17:34
Сумська обласна служба зайнятості: кадрове забезпечення опалювального сезону
Вчера 17:14
БК «СумГУ» - бронзовый призер чемпионата Украины среди юниоров
Вчера 16:47
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
Вчера 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
Вчера 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.