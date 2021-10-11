Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:14339

Сумська обласна служба зайнятості: кадрове забезпечення опалювального сезону

Традиційно, обласна служба зайнятості заздалегідь розпочинає підготовку до опалювального сезону, надаючи послуги з навчання і перевірки знань операторів котельні та машиністів (кочегарів).

Цьогоріч ця робота стартувала у липні.  Вперше оволодіти професіями  по забезпеченню опалювального сезону виявили бажання 107 шукачів роботи:  оператора котельні - 36 та машиніста (кочегара) котельні 71 особа.

Ті, хто вже  має професії оператора котельні та машиніста (кочегара) котельні, а це 867 осіб,  мали можливість підвищти кваліфікацію на курсах цільового призначення. 

Професійне навчання проходило на базі ДНЗ «Сумський  центр ПТО ДСЗ».

Слухачі оволодівали або ж удосконалили свої знання та практичні навички щодо безпечних методів та прийомів обслуговування обладнання котелень, склали іспит та отримали допуск до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

«Служба зайнятості тісно співпрацює з територіальними громадами й на часі – забезпечення громад саме такими працівниками. З початку опалювального сезону, а стартував він здебільшого з закладів освіти та медичних установ, станом на 20 жовтня поточного року, за направленням служби зайнятості працевлаштовано понад 1000 операторів та машиністів котельні.  Що прикметно, збільшується зацікавленість жінок до, здавалось, чоловічої професії. Так, з працевлаштованих представників зазначених професій близько 150 – жінки», - поінформував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
Сегодня 16:51
На Сумщине 20 летальных случаев, связанных с COVID-19, за сутки (подробности)
Сегодня 08:32
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Полиция разоблачила мошенника, который обогатился за счет малолеток
Сегодня 17:57
В Ахтырке нашли скелет человека на кладбище для животных (видео)
Сегодня 17:52
В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду
Сегодня 17:34
Сумська обласна служба зайнятості: кадрове забезпечення опалювального сезону
Сегодня 17:14
БК «СумГУ» - бронзовый призер чемпионата Украины среди юниоров
Сегодня 16:47
Велике будівництво на Сумщині: у Конотопському районі відновлюють дороги
Сегодня 16:34
Мэр Сум подал в суд на Сумской горсовет
Сегодня 16:19
Сумський учитель удруге переміг у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності»
Сегодня 16:17
Жители Сумской громады подали на общественный бюджет 37 проектов (видео)
Сегодня 15:55
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
Сегодня 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
Сегодня 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
Вчера 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
Вчера 14:19
Как выбрать хороший ликер
Вчера 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
Вчера 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.