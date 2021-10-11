Сумська обласна служба зайнятості: кадрове забезпечення опалювального сезону Традиційно, обласна служба зайнятості заздалегідь розпочинає підготовку до опалювального сезону, надаючи послуги з навчання і перевірки знань операторів котельні та машиністів (кочегарів).

Цьогоріч ця робота стартувала у липні. Вперше оволодіти професіями по забезпеченню опалювального сезону виявили бажання 107 шукачів роботи: оператора котельні - 36 та машиніста (кочегара) котельні 71 особа.

Ті, хто вже має професії оператора котельні та машиніста (кочегара) котельні, а це 867 осіб, мали можливість підвищти кваліфікацію на курсах цільового призначення.

Професійне навчання проходило на базі ДНЗ «Сумський центр ПТО ДСЗ».

Слухачі оволодівали або ж удосконалили свої знання та практичні навички щодо безпечних методів та прийомів обслуговування обладнання котелень, склали іспит та отримали допуск до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

«Служба зайнятості тісно співпрацює з територіальними громадами й на часі – забезпечення громад саме такими працівниками. З початку опалювального сезону, а стартував він здебільшого з закладів освіти та медичних установ, станом на 20 жовтня поточного року, за направленням служби зайнятості працевлаштовано понад 1000 операторів та машиністів котельні. Що прикметно, збільшується зацікавленість жінок до, здавалось, чоловічої професії. Так, з працевлаштованих представників зазначених професій близько 150 – жінки», - поінформував директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.