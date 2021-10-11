С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности

Об этом сообщил в среду министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС. Таким образом, с 23 октября в "красной" зоне будет уже 6 областей.
"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram-канале.
Чиновник сообщил, что внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось сегодня.
Что запрещено и что разрешено в красной зоне здесь.
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