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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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БК «СумГУ» - бронзовый призер чемпионата Украины среди юниоров

19-20 октября в Одессе прошли 7-й этап и финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 18 лет.

Заняв четвертое место на 7-м этапе, а также четвертое и два вторых места на 1-3 этапах соответственно, сумские «студенты» квалифицировались в финал.

В первой встрече финального этапа подопечные Ярослава Ковалева победили второй состав харьковского «Политеха» 21:15. В четвертьфинале наши юниоры со счетом 20:19 одолели сопротивление первой команды Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Травма капитана команды Льва Кошеватского оставила нашу команду без замен перед решающими схватками. Поэтому поражение 8:21 в полуфинале от титулованных ребят из «БИПА-Одесса» не стала неожиданностью.

Однако в матче за 3-е место, играя вторую подряд игру без лидера и без замен, студенты СумГУ создали своеобразную сенсацию, победив столичный «Киев-Баскет» со счетом 21:14.

Спорт Баскетбол 3х3 БК СумГУ
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