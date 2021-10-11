Велике будівництво на Сумщині: у Конотопському районі відновлюють дороги У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво» завершено поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення. О190503 Сім’янівка – Дубов’язівка – Курилівка – Сулими / Р-60 /, км 6+200- км 9+200.

«Ділянку цієї дороги довжиною в 3 кілометри будівельні бригади виконали за місяць, – розповів голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. – Ремонт місцевих доріг в за програмою «Велике будівництво» на Сумщині продовжується. Якість та оперативність дорожніх робіт – на контролі облдержадміністрації та фахівців ДП «Дороги Сумщини».