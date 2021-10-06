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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11284

В Сумах копы остановили пьяную автоледи: пассажир пытался подкупить копов

На улице Степана Бандеры патрульные остановили автомобиль Volkswagen Passat, который разыскивался Государственной исполнительной службой.

За рулем инспекторы обнаружили 32-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения она категорически отказалась на месте остановки и в учреждении здравоохранения.

Патрульные сообщили гражданке, что на ее составят протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. В это время 39-летний пассажир решил «помочь» знакомой. Он предложил инспекторам решить все без бумажной волокиты. На неоднократные предупреждения стражей порядка о неправомерной выгоде мужчина не реагировал. Он настойчиво предлагал патрульным денежные средства.

На водительницу патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль был эвакуирован на специальную площадку. По факту предложения неправомерной выгоды инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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