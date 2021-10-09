В Конотопе мошенник опустошил банковский счет местного жителя

За помощью к работникам Конотопского районного отдела полиции обратился житель села Чернеча Слобода. Он рассказал, что утром ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись представителем банковского учреждения, сообщил, что его банковская карта заблокирована. Затем пообещал помочь в разблокировании.
Для этого «банкир» попросил назвать конфиденциальные данные банковской карты, а затем продиктовать цифры из смс-сообщения. Так заявитель и сделал.
А уже через несколько минут после разговора, 59-летний мужчина обнаружил пропажу 15 000 гривен с банковской карточки.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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