Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:336

В Конотопе мошенник опустошил банковский счет местного жителя

Злоумышленник под предлогом разблокирования якобы заблокированной банковской карточки узнал необходимую ему конфиденциальную информацию и завладел деньгами в сумме 15 000 гривен.

За помощью к работникам Конотопского районного отдела полиции обратился житель села Чернеча Слобода. Он рассказал, что утром ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись представителем банковского учреждения, сообщил, что его банковская карта заблокирована. Затем пообещал помочь в разблокировании.

Для этого «банкир» попросил назвать конфиденциальные данные банковской карты, а затем продиктовать цифры из смс-сообщения. Так заявитель и сделал.

А уже через несколько минут после разговора, 59-летний мужчина обнаружил пропажу 15 000 гривен с банковской карточки.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Полиция разоблачила мошенника, который обогатился за счет малолеток
Вчера 17:57

Полиция разоблачила мошенника, который обогатился за счет малолеток

Воспользовавшись доверием, 18-летний парень выманил два мобильных телефона у несовершеннолетних знакомых....

Роменчанин потерял 27 тыс. грн, послушав фейковых банкиров
19.10.2021 11:43

Роменчанин потерял 27 тыс. грн, послушав фейковых банкиров

37-летний житель города доверчиво выполнил все указания телефонных аферистов, которые представились работниками банка, и в результате потерял более 27 000...

Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жителей Сумщины более 100 000 гривен
18.10.2021 13:22

Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жителей Сумщины более 100 000 гривен

За прошедшие выходные жертвами злоумышленников стали две жительницы Тростянетчины. Женщины, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потеряли все сбережения....

На Сумщине поймали мошенника, который присвоил более 50 000 гривен, продавая несуществующий товар
13.10.2021 17:22

На Сумщине поймали мошенника, который присвоил более 50 000 гривен, продавая несуществующий товар

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Сумской области совместно со следователями полиции и отделом уголовного анализа ГУНП области под процессуальным руководством...

Полиция разыскивает интернет-мошенника, который обманул конотопчанку
09.10.2021 08:54

Полиция разыскивает интернет-мошенника, который обманул конотопчанку

Жительница города Конотоп, пытаясь приобрести топливные брикеты, перечислила аферисту более 26 000 гривен....

Новости

На Сумщине еще 1100 случаев заболевания COVID-19: 26 летальных (подробности)
Сегодня 08:31
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
Вчера 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Лікарні Сумщини отримають препарат Капецитабін для лікування дорослої онкології
Сегодня 09:03
В Конотопе мошенник опустошил банковский счет местного жителя
Сегодня 08:33
На Сумщине снова побили коронавирусный рекорд
Сегодня 08:27
В пятницу сумские футзалисты примут хмельницких
Сегодня 08:05
Полиция разоблачила мошенника, который обогатился за счет малолеток
Вчера 17:57
В Ахтырке нашли скелет человека на кладбище для животных (видео)
Вчера 17:52
В Сумах полиция охраны поймала вора в детском саду
Вчера 17:34
Сумська обласна служба зайнятості: кадрове забезпечення опалювального сезону
Вчера 17:14
БК «СумГУ» - бронзовый призер чемпионата Украины среди юниоров
Вчера 16:47
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
Вчера 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
Вчера 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.