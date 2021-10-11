Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:16314

В Великобритании обнаружили новый более опасный штамм COVID-19

Британские ученые зафиксировали новый штамм AY.4.2, который мутировал от варианта «Дельта».

Сейчас на него приходится около 10% новых случаев заболевания в этой стране.

Исследование нового штамма AY.4.2 еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее «Дельты».

В Минздраве Израиля также подтвердили первый случай заражения штаммом AY.4.2 у 11-летнего мальчика, который вернулся из Молдовы. Сейчас больного изолировали, а специалисты выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.

Общество Коронавирус
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Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
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Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
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12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
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10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
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10.30; 16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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