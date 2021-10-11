В Великобритании обнаружили новый более опасный штамм COVID-19 Британские ученые зафиксировали новый штамм AY.4.2, который мутировал от варианта «Дельта».

Сейчас на него приходится около 10% новых случаев заболевания в этой стране.

Исследование нового штамма AY.4.2 еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее «Дельты».

В Минздраве Израиля также подтвердили первый случай заражения штаммом AY.4.2 у 11-летнего мальчика, который вернулся из Молдовы. Сейчас больного изолировали, а специалисты выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.