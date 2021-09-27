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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52239

На Сумщине прогнозируют потепление

Последние дни перемещение воздушных масс в антициклоне создало настоящие температурные качели.

От морозных ночей из-за вторжения холодного воздуха с севера, до почти по-летнему теплых дней, которые ожидаются в Сумской области ближайшее время.

21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +13 .. + 18 °С.

22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +14 .. + 19 °С.

23 октября: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +9 .. + 14 °С.

Общество Прогноз погоды
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Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
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Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
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