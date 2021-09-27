На Сумщине прогнозируют потепление

От морозных ночей из-за вторжения холодного воздуха с севера, до почти по-летнему теплых дней, которые ожидаются в Сумской области ближайшее время.
21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +13 .. + 18 °С.
22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +14 .. + 19 °С.
23 октября: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +9 .. + 14 °С.
Дождливый циклон покинул территорию Украины, поэтому в ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая погода с температурой характерной для...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...