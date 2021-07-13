В Сумах хотят уволить директора школы По результатам судебных разбирательств Главное управление Госпродпотребслужбы украины в Сумской области инициировало увольнение директора Сумской специальной начальной школы №31 и взыскании с нее причиненного коммунальному учреждению убытков.

Во время плановой проверки коммунального учреждения Сумского специального учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа 1 ступени - дошкольное учебное заведение №37 «Звездочка» (сейчас - Сумская специальная начальная школа №31 Сумского городского совета) 28 октября 2019 года специалисту Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было сообщено об отсутствии справок о прохождении гигиенического обучения двух сотрудников заведения, что является нарушением требований законодательства. По данному факту был составлен протокол и применен штраф в размере 20 865 грн.

Кроме того, в августе и сентябре 2020 года инспекторы Главного управления два раза пытались попасть в пищеблок учебного заведения с целью проверки устранения нарушений, касающихся соблюдения гигиенических требований при организации питания детей. Однако директор заведения, даже в присутствии полицейских, не допустила должностных лиц Главного управления к проверке.

По факту недопуска к проведению мероприятий государственного надзора инспекторами был составлен протокол на основании, которого были применены штрафные санкции в размере 50 тыс. грн.

Тактикой защиты директором школы были выбраны обвинения должностных лиц Главного управления в коррупционных правонарушениях и преступлениях, о чем директор заведения направила письмо на Правительственную горячую линию. Однако проведенные проверки никаких фактов коррупции не обнаружили.

Несмотря на очевидность нарушений и собственной противоправного поведения директор ДОУ №37 «Звездочка» также обратилась с исковыми заявлениями в суд.

По результатам длительных судебных разбирательств, постановлениями Второго апелляционного административного суда была подтверждена незаконность действий должностных лиц учреждения и обоснованность примененных штрафных санкций в совокупном размере 70 865 грн.

По факту использования заведомо поддельных документов и безосновательных обвинений сотрудников Главного управления по коррупции, органами Нацполиции были открыты два уголовных производства.

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «Об образовании» руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и несет ответственность за образовательную, финансово-хозяйственную и иную деятельность учебного заведения.

С учетом вышесказанного, Главное управление в октябре 2021 года обратилось в департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации и управление образования и науки Сумского городского головы с требованием решения вопроса соответствия занимаемой должности директора Сумской специальной начальной школы №31 Сумского городского совета и взыскании с нее причиненного коммунальному учреждению ущерб в размере 70 865 грн, сообщает пресс-служба ведомства.