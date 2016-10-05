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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:56249

Сумчанам напоминают о ежегодной уплате налога на квадратные метры

Главное управление ГНС в Сумской области напоминает гражданам о ежегодной уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2020 год.

Это касается граждан, имеющих в собственности объекты жилой и / или нежилой недвижимости (квартиры / доли, общая площадь которых превышает 60 кв. м, домов / их долей, общая площадь которых превышает 120 кв. м, различных типов жилой недвижимости, общая площадь которых превышает 180 кв. м).

В соответствии со статьей 266 Налогового кодекса Украины налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. За несвоевременную уплату налога физическому лицу начисляется штраф и пеня в зависимости от количества дней задержки уплаты этого налога.

В случае неуплаты налогов представители Главного управления ГНС в Сумской области будут вынуждены обратиться в прокуратуру Сумской области по принудительному взысканию долгов через суд, а это увеличит расходы должников на судебные и другие расчеты, связанные с рассмотрением дела.

Владельцам недвижимости, которые не получили налоговые уведомления-решения об уплате налога на недвижимость, или получили их с указанными некорректными (неточными) данным, стоит обратиться в Главное управление ГНС в Сумской области для проведения сверки и уточнения данных.

Экономика Налог на недвижимость
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