Молодые родители могут обратиться на «горячую линию» поддержки после родов В Украине заработала «горячая линия» поддержки родителей после родов.

В Министерстве социальной политики Украины сообщают, - горячая линия разработана для всей семьи, на нее могут звонить и родители младенца и близкие родственники. Номер линии - 0-800-50-03-13.

Операторы горячей линии прошли соответствующее обучение у специалистов по ответам на те вопросы, которые могут возникать у молодых родителей. В общем, консультировать будут родителей по вопросам психологической поддержки, гинекологии, налаживания сна, первых документов ребенка и т.п.