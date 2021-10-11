ФК «Сумы» сыграет домашнюю игру не в Сумах Следующая домашняя игра ФК «Сумы» должна состояться в субботу, 23 октября.

Почему должна? Потому что с коммунальным клубом, как и со всем городским хозяйством ни в чем быть уверенным нельзя. ФК «Сумы» уже раз поменялся с ФК «Тростянец» домашними играми, потом не смог провести домашнюю игру с симферопольской «Таврией», теперь вот собирается играть в с. Байрак Роменского района, где находится база липоводолинского «Альянса», который свои матчи проводит как раз в Сумах на стадионе «Юбилейный».

Начало матча 15-го тура против «Перемоги» из Днепра назначено на 14.00.

После 14 туров «Сумы» с 5 очками на 15-м месте, «Перемога» с 26 очками на 5-м месте.