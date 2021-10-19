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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49185

Кто несет ответственность за соблюдение карантина в 100% вакцинированных учреждениях в условиях «красной» зоны?

Кто несет ответственность за соблюдение карантина в 100% вакцинированных заведениях в условиях «красной» зоны? Як проверяться сертификаты вакцинации? Какая ответственность за поддельный сертификат?

Об этом во время брифинга в облгосадминистрации рассказали начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко и начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области Дмитрий Заремба.

«В условиях красной зоны имеют права работать все учреждения, в которых все посетители и персонал вакцинированы. Но, конечно, с соблюдением карантинных ограничений, то есть дистанции, масочного режима, отделки помещений и рук антисептическими средствами т.д.», - рассказал Виталий Моисеенко.

При соблюдении карантинных ограничений в 100% вакцинированных заведениях в условиях «красной» зоны ответственность несут руководители учреждений. Проверки осуществляют представители управления Госпродпотребслужбы и полиции.

За наличие сертификатов о прививках против COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19, который действителен 72 часа у всех посетителей и работников заведения, несут руководители учреждений. В случае выявления «поддельного» документа о вакцинации - лицо, которому принадлежит этот документ.

Кроме того, с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет использовать или документ о прививке против COVID-19 или отрицательный результат тестирования на COVID-19, который действителен 72 часа. За наличие сертификатов или отрицательных тестов у пассажиров несет перевозчик. В случае выявления «поддельного» документа о вакцинации - лицо, его предъявившее.

Какая ответственность?

За подделку сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Лицо, которое изготовило фальшивый сертификат может получить до 5 лет лишения свободы, а лицо, которое воспользовалась этим сертификатом, до двух лет лишения свободы.

Как будут проверяться сертификаты вакцинации?

Как сообщил Дмитрий Заремба, на сегодняшний национальной полицией разработан соответствующее приложение, которое закачивается на планшет и с его помощью проверяются QR-коды сертификатов о вакцинации.

«Это приложение имеет доступ к базе Минздрава, поэтому сотрудники Нацполиции могут проверить сертификат на легитимность, срок действия его и т.д.», - рассказал он.

Общество Карантин Красная зона
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