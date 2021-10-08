В Сумах, ликвидируя возгорание в многоэтажке, пожарные спасли ребенка (видео) Сегодня, 19 октября, в 12:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по ул. Героев Крут в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница Группы специальной пожарной техники.

По прибытию на место вызова было установлено, что на 10-м этаже горит балкон двухкомнатной квартиры, образовалось сильное задымление, существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения и на соседние квартиры. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели оперативно попали в задымленное помещение. Проводя разведку, в одной из наполненных дымом комнат был обнаружен малолетний мальчик, который ждал помощи. Ребенка немедленно вынесли в безопасное место и передали медикам. Детскую жизнь удалось спасти.

В 13:11 возгорание локализовали, в 13:27 - ликвидировали.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.