В Сумах, ликвидируя возгорание в многоэтажке, пожарные спасли ребенка (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница Группы специальной пожарной техники.
По прибытию на место вызова было установлено, что на 10-м этаже горит балкон двухкомнатной квартиры, образовалось сильное задымление, существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения и на соседние квартиры. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели оперативно попали в задымленное помещение. Проводя разведку, в одной из наполненных дымом комнат был обнаружен малолетний мальчик, который ждал помощи. Ребенка немедленно вынесли в безопасное место и передали медикам. Детскую жизнь удалось спасти.
В 13:11 возгорание локализовали, в 13:27 - ликвидировали.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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