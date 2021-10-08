Сумщина на пороге «красной зоны»: что запрещено и что разрешено на этом уровне эпидопасности

Что запрещено:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;
- работа учебных заведений (в том числе и внешкольных учреждений), кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
- плановая госпитализация в учреждениях здравоохранения
Что разрешено:
- работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил,
- работа дошкольных учреждений,
- работа учреждений начального образования,
- работа специальных учебных заведений,
- госпитализация в учреждения здравоохранения пациентов в неотложных состояниях, в случаях, когда отсрочка госпитализации несет угрозу для их жизни и здоровья,
- амбулаторный прием пациентов в учреждениях здравоохранения,
Важно! Ограничение «красной зоны» не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или справки от врача, о выздоровлении.
Также могут работать те учебные заведения, где 100% привито работников заведения и это подтверждено документально: сертификатом о полной вакцинации. Но эти учреждения должны работать с соблюдением всех санитарных норм.
На самом деле Сумщина должна быть уже 10 дней как в красной зоне, однако государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС медлит с внесением Сумщины.
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