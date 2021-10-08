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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11562

Сумщина на пороге «красной зоны»: что запрещено и что разрешено на этом уровне эпидопасности

Об этом рассказали на брифинге в облгосадминистрации.

Что запрещено:

- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;

- работа учебных заведений (в том числе и внешкольных учреждений), кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

- плановая госпитализация в учреждениях здравоохранения

Что разрешено:

- работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил,

- работа дошкольных учреждений,

- работа учреждений начального образования,

- работа специальных учебных заведений,

- госпитализация в учреждения здравоохранения пациентов в неотложных состояниях, в случаях, когда отсрочка госпитализации несет угрозу для их жизни и здоровья,

- амбулаторный прием пациентов в учреждениях здравоохранения,

Важно! Ограничение «красной зоны» не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат или отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или справки от врача, о выздоровлении.

Также могут работать те учебные заведения, где 100% привито работников заведения и это подтверждено документально: сертификатом о полной вакцинации. Но эти учреждения должны работать с соблюдением всех санитарных норм.

На самом деле Сумщина должна быть уже 10 дней как в красной зоне, однако государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС медлит с внесением Сумщины.

Общество Карантин Красная зона
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