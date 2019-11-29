Сумские таможенники изъяли на границе 30 бутылок виски 18 октября на таможенном посту "Бачевск" Сумской таможни предупреждено незаконное перемещение через границу алкогольного напитка SCOTCH WHISKEY (с российской акцизной маркой) в количестве 30 бутылок и 10 устройств сопряжения "Дятел-А".

Согласно пп.2 ч.2 ст.376 Таможенного кодекса Украины граждане могут ввозить алкогольные напитки на таможенную территорию без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в таких количествах в расчете на одного человека: 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких алкогольных напитков.

В действиях гражданина Молдовы, который не задекларировал вышеупомянутый товар, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст.472 ТКУ.