На Сумщине заметили нарушителей пограничного режима с воздуха

Во время воздушного мониторинга российско-украинской границы, в районе c. Грабовское недалеко от границы пилоты самолета «DA-40» обнаружили два легковых транспортные средства. Об обнаружении в пограничье неизвестных автомобилей авиаторы немедленно сообщили в подразделение, охраняющее этот участок. На указанное направление выбыл пограничный патруль и обнаружил два «ВАЗа» и двух граждан Украины - жителей приграничья. Как выяснилось, мужчины осуществляли сбор грибов.
Сейчас за нарушение пограничного режима, а именно за движение автомобилями дорогами, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, оба гражданина привлечены к административной ответственности.
Напоминаем, что в контролируемых пограничных районах действуют дополнительные временные режимные ограничения, введенные приказом МВД Украины от 7 сентября 2015 № 1075. Более подробно http://surl.li/pyfy.
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