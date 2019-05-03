На Сумщине ревнивец избил соперника и закрыл в погребе на сутки

Вчера участковый офицер полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции получил информацию о том, что 30-летний местный житель, вероятно, удерживает человека вопреки его воле.
Поэтому, не теряя времени, правоохранители наведались к нему с обыском, в ходе которого в погребе обнаружили 32-летнего жителя города Белополье с многочисленными травмами. На место происшествия были вызваны медики, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь.
В ходе следствия установлено, что 17 октября злоумышленник без разрешения зашел в квартиру к знакомой, у которой также находилась его жена и еще один человек. На почве ревности подозреваемый заставил потерпевшего уйти с ним, после чего привез его к себе домой. Некоторое время они мирно общались, однако впоследствии между мужчинами снова возник спор, во время которой хозяин дома избил «соперника» и с применением физического насилия, закрыл в погребе.
Как выяснилось, подозреваемый неоднократно привлекался к ответственности за домашнее насилие над женой. В последнее время пара вместе не проживала, однако мужчина не оставлял женщину в покое.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», ч. 1 ст. 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» и ч. 1 ст. 122 «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи под процессуальным руководством Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры, уже сообщили злоумышленнику о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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