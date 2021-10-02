В Конотопе поймали серийного больничного вора Конотопские полицейские разоблачили мужчину, который обворовал больную пенсионерку.

За помощью к работникам Конотопского районного отдела полиции обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что во время пребывания в больнице, неизвестные похитили у нее сумку с кошельком. А уже через несколько дней увидела, что с ее банковской карты исчезло 11 000 гривен.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 29-летний местный житель. Работники полиции установили, что именно он зашел в незапертую палату в больнице, пошарил везде, нашел сумку с кошельком и банковскими карточками и присвоил их. Чуть позже мужчина нашел в кошельке женщины кусок бумаги, на котором был записан пин-код от банковской карты и снял все сбережения.

Полицейские уже доказали причастность злоумышленника к 8 подобным кражам из больницы.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.