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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00810

В Конотопе поймали серийного больничного вора

Конотопские полицейские разоблачили мужчину, который обворовал больную пенсионерку.

За помощью к работникам Конотопского районного отдела полиции обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что во время пребывания в больнице, неизвестные похитили у нее сумку с кошельком. А уже через несколько дней увидела, что с ее банковской карты исчезло 11 000 гривен.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 29-летний местный житель. Работники полиции установили, что именно он зашел в незапертую палату в больнице, пошарил везде, нашел сумку с кошельком и банковскими карточками и присвоил их. Чуть позже мужчина нашел в кошельке женщины кусок бумаги, на котором был записан пин-код от банковской карты и снял все сбережения.

Полицейские уже доказали причастность злоумышленника к 8 подобным кражам из больницы.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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