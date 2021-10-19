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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:56525

Благодаря неравнодушной сумчанке патрульные вернули домой дедушку, который ночь бродил по городу

Событие произошла вчера утром, на улице Прокофьева. Направляясь по делах, заявительница заметила на скамейке у подъезда растерянного старика.

Женщина не смогла пройти мимо. Сначала она самостоятельно пыталась помочь дедушке, но тот никакой информации о себе не смог предоставить.

Гражданка позвонила на линию 102. Патрульные, прибывшие на место происшествия, немедленно вызвали бригаду врачей. Ведь дедушка имел признаки переохлаждения.

Пока медики осматривали его, стражи порядка выяснили, что 72-летнего мужчину еще со вечера разыскивают родные. Где бродил всю ночь, уставший дедушка так и не сообщил. После осмотра патрульные доставили его домой и передали родным.

Спасибо неравнодушной гражданке за бдительность, патрульным - за добросовестное выполнение своих обязанностей.

Право Патрульная полиция
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