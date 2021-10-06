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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43512

Роменчанин потерял 27 тыс. грн, послушав фейковых банкиров

37-летний житель города доверчиво выполнил все указания телефонных аферистов, которые представились работниками банка, и в результате потерял более 27 000 гривен.

Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник отметил, что с его банковской карты кто-то пытается снять средства и сразу же предложил помощь по сохранению денег и соединил со специалистом по транзакциям. Разговор продолжила неизвестная женщина, которая отметила, что карта заявителя заблокирована, и сразу рассказала, как ее можно разблокировать. Роменчанин доверчиво выполнил все указания незнакомцев и, как следствие, с его счета исчезло более 27 000 гривен. Уже позже поняв, что попал «на крючок» мошенников, мужчина сообщил о преступлении в полицию.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и делают все возможное, чтобы установить местонахождение мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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