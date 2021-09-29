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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:54550

На Сумщине дали 4,5 года за поджог дома «коктейлем Молотова»

К 4 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который после ссоры поджег дом оппонента.

Путивльским отделом Конотопской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который после ссоры поджег дом оппонента.

Событие произошло 20 февраля 2020 года. У обвиняемого длительное время на бытовой почве был конфликт с малознакомым мужчиной. Сначала они переписывались в соцсети, потом дело дошло до телефонных угроз. В тот вечер, по словам обвиняемого, потерпевший во время телефонного разговора оскорбил его. Не сдерживая эмоций, человек налил в стеклянную бутылку бензин, вставив в горловину тряпку. С так называемым «коктейлем Молотова» он поехал в г. Путивль к дому, где проживал его оппонент. Бросив бутылку в окно, мужчина пытался убежать, однако его задержали случайные очевидцы. Пожар удалось вовремя потушить, дом потерпевшего почти не повредило огнем.

В суде обвиняемый признал, что он бросил бутылку с горючим веществом, однако убеждал, что хотел только напугать потерпевшего, намерения сжечь дом у него не было.

По приговору суда он признан виновным в законченном покушении на умышленное повреждение имущества путем поджога и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 194 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Поджог Приговор суда
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