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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на чемпионате Украины по трейл-ориентированию

С 14 по 16 октября в Киеве прошел чемпионат Украины среди воспитанников учреждений дополнительного образования по спортивному ориентированию (трейл-ориентированию).

В соревнованиях приняли участие юные ориентировщиков Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью. Следует отметить, что они были победителями и призерами соревнований по трейл-ориентированию, проходивших в онлайн-режиме ранее. Чемпионат стал прекрасной возможностью подтвердить свое техническое мастерство очно, в реальных условиях.

В первый день соревнований на дистанции «двухэтапная эстафета» участники нашей команды Короткий Дмитрий и Медведев Кирилл в группе М-16, Лапа Мария и Тимошенко Ксения в группе Ж-16, Васильченко Поля и Ивачихин Даниил в группе MIX-14, Пинчук Даниил и Марченко Мария в группе MIX-18 четыре раза поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета. Вторую ступень пьедестала заняли Василега Матвей и Князев Никита в группе М-12, Батура София и Спирина София в группе Ж-16. По результатам первого дня соревнований команда заняла I место.

Второй день Чемпионата принес награды Короткому Дмитрию - I место в группе М-16, Лапе Марии и Пинчуку Даниилу - II место соответственно в группах Ж-16 и М-16, Иванчихину Даниилу и Васильченко Полине - III место в группах М-14 и Ж 14. Общий командный результат - второе место.

Спорт Трейл-ориентирование
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