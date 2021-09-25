У кого в Сумах сегодня сухие краны «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работf[ на внутридомовых сетях, требующих отключения воды. Речь идет о домах по адресам: ул. Ивана Сирко, 19 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. СКД, 40 (замена коренного крана горячей воды в квартире), ул. Металлургов, 13А (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 41 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Петропавловская, 106, ул. Харьковская, 25, 6/2 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Засумская, 16Б (замена полотенцесушителя в квартире).