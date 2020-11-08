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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:1746

Сумская студентка стала чемпионкой мира

В греческих Салониках завершился чемпионат мира среди молодежи (18 и 20 лет) по самбо.

Результат третьего дня турнира - 7 украинских медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые. Наша сборная везет домой 19 наград (2 - 6 - 11) и два командных кубка («серебряный» - у юниорок, «бронзовый» - у юниоров).

«Золото» завоевала студентка СумГУ Наталья Чистякова (юниорки, до 72 кг). Напомним, что в этом году спортсменка стала сильнейшей и на чемпионате Европы. «Серебро» в активе еще одного сумского студента Алексея Галаки (юноши, более 98 кг).

Спорт Самбо
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Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
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12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
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10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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