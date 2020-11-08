Сумская студентка стала чемпионкой мира В греческих Салониках завершился чемпионат мира среди молодежи (18 и 20 лет) по самбо.

Результат третьего дня турнира - 7 украинских медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые. Наша сборная везет домой 19 наград (2 - 6 - 11) и два командных кубка («серебряный» - у юниорок, «бронзовый» - у юниоров).

«Золото» завоевала студентка СумГУ Наталья Чистякова (юниорки, до 72 кг). Напомним, что в этом году спортсменка стала сильнейшей и на чемпионате Европы. «Серебро» в активе еще одного сумского студента Алексея Галаки (юноши, более 98 кг).