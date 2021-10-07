В Сумах со вторника приостанавливается плановый прием пациентов Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена.

Этот вопрос обсуждался на совещании при начальнике управления с участием директоров Центров первичной медико-санитарной помощи.

Необходимость приостановления приемов возникла в связи с резким увеличением количества обращений больных с признаками острых респираторных заболеваний для ограничения посещения медицинских учреждений первичного звена пациентами, состояние здоровья которых не требует неотложных мер, или которые обращаются с профилактической целью.

Из-за этого временно в Центрах первичной медико-санитарной помощи № 1 и № 2 вводится особый режим приема пациентов с 19 октября до стабилизации ситуации, приостановив электронную запись к семейным врачам и врачам терапевтам. Эти меры вводятся для прерывания цепочек инфицирования.

В то же время все амбулатории, по-прежнему оказывают сумчанам весь спектр предусмотренных услуг: осмотр, консультации, профилактические прививки. Пациенты, у которых нет необходимости в посещении больницы или признаков заболевания, все вопросы могут предварительно отрабатывать со своим врачом в телефонном режиме. Это позволит определить потребность в непосредственном посещении лечебного учреждения. Врач сможет в телефонном режиме предоставить разъяснения, сформировать направления или справку, которые пациент в свободное время сможет забрать регистрации, чтобы не стоять в очереди и не подвергать себя опасности.

При необходимости получения медицинской консультации пациенты центров первичной медико-санитарной помощи № 1 и № 2 могут обратиться в контакт-центров или непосредственно к своему семейному врачу или терапевту. В выходные будет организовано дежурство врачей. В случае, когда пациент не в состоянии передвигаться, врач может выехать к нему домой. В остальном - медицинское учреждение работает в обычном режиме: лаборатория и манипуляционный кабинет функционируют, профилактические прививки проводятся.