Губернатор Сумщины пугает карантинными проверками

«Необходимо усилить противоэпидемические мероприятия, жестоко контролировать всеми законными методами их соблюдение в заведениях общественного питания, ТРЦ, транспорте и других местах, где находится большое количество людей, - отметил Дмитрий Живицкий. - налагать штрафы нужно не только на нарушителей, но и на руководителей соответствующих учреждений. Только добросовестное соблюдение карантинных требований, в том числе масочного режима, дистанции, позволит улучшить ситуацию в области».
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