Губернатор Сумщины пугает карантинными проверками Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция распространяется, и все больше людей болеет, в большинстве торгово-развлекательных центров, транспорте граждане не надевают маски и не соблюдают санитарных норм, пренебрегая всеми правилами безопасности.

«Необходимо усилить противоэпидемические мероприятия, жестоко контролировать всеми законными методами их соблюдение в заведениях общественного питания, ТРЦ, транспорте и других местах, где находится большое количество людей, - отметил Дмитрий Живицкий. - налагать штрафы нужно не только на нарушителей, но и на руководителей соответствующих учреждений. Только добросовестное соблюдение карантинных требований, в том числе масочного режима, дистанции, позволит улучшить ситуацию в области».