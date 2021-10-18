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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Губернатор Сумщины пугает карантинными проверками

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция распространяется, и все больше людей болеет, в большинстве торгово-развлекательных центров, транспорте граждане не надевают маски и не соблюдают санитарных норм, пренебрегая всеми правилами безопасности.

«Необходимо усилить противоэпидемические мероприятия, жестоко контролировать всеми законными методами их соблюдение в заведениях общественного питания, ТРЦ, транспорте и других местах, где находится большое количество людей, - отметил Дмитрий Живицкий. - налагать штрафы нужно не только на нарушителей, но и на руководителей соответствующих учреждений. Только добросовестное соблюдение карантинных требований, в том числе масочного режима, дистанции, позволит улучшить ситуацию в области».

Общество Карантин
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Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
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15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
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20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
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17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
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Кино Кінопалац "Дружба"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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