Все 80 умерших в ковидных больницах на Сумщине за неделю были невакцинированы Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сегодня, 18 октября, сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, на сегодня активных больных в области - 9649 человека, из них 1324 - лечится в стационарах, 1057 - в тяжелом состоянии, 44 - на аппаратах ИВЛ.

«В области наблюдается сверхвысокая летальность: за неделю умерло 80 человек, за последние сутки - 4 больных, - сказал Сергей Бутенко. - Все умершие и лица, которые находятся на аппаратах ИВЛ - это непривитые граждане».

Начальник управления здравоохранения отметил, что 17 медицинских учреждений Сумской области сегодня принимают больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Конотопской, Шосткинской и Ахтырской громадах загруженность коечного фонда составляет почти 100%.

«Возникает необходимость вводить дополнительные койко-места, - сообщил Сергей Бутенко. - Всего в 17 учреждениях здравоохранения выделено 1778 коек для госпитализации больных коронавирусной болезнью. Обеспечены кислородом 1742 койки (98%). Из них 808 коек обеспечены централизованной подачей кислорода, 934 - кислородными концентраторами. Всего в области загруженность коечного фонда составляет - 74,5%».

Начальник управления здравоохранения отметил, что ситуация в области с коронавирусной инфекцией очень напряженная. В десять раз увеличен уровень заболеваемости и составляет 777 человек на 100 тыс. населения, при норме <75 на 100 тыс. населения.

«После смены в ковидных отделениях врачи теряют сознание от переутомления, - отметил Сергей Бутенко. - Поэтому мое следующее обращение к жителям области - это одновременно крик души всех врачей: «Ношение маски, дезинфекция и вакцинация - это то, что может спасти вашу жизнь и жизнь ваших родных. Не пренебрегайте этими правилами».