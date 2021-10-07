В Сумах за неделю оштрафовали одного маршрутчика за перегруз Как сообщил сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, за период с 11 по 13 октября членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта проведена контрольная проверка соблюдения требований карантина на базе ООО «Запорожец».

Перевозчику даны рекомендации по усилению контроля за перевозкой пассажиров в защитных масках и проведения дезинфекции рабочей зоны водителей не реже трех раз в день.

Также на прошлой неделе, сотрудниками отдела проводится ежедневный мониторинг выхода автобусов на маршруты города. 12 октября проверено санитарное состояние салонов автобусов на маршрутах № 13, 10, 3, 18, 55. Всего проверено 52 автомобиля. За нарушение загруженности салона городского пассажирского транспорта работниками полиции составлен один административный протокол.

Сергей Яковенко также отметил, что с сегодняшнего дня сотрудники отдела начнут плановые вечерние проверки движения городского пассажирского транспорта, чтобы те ходили без отклонений от графиков, сообщает сайт мэрии.

Было смешно…