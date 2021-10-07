В Сумах за неделю оштрафовали одного маршрутчика за перегруз

Перевозчику даны рекомендации по усилению контроля за перевозкой пассажиров в защитных масках и проведения дезинфекции рабочей зоны водителей не реже трех раз в день.
Также на прошлой неделе, сотрудниками отдела проводится ежедневный мониторинг выхода автобусов на маршруты города. 12 октября проверено санитарное состояние салонов автобусов на маршрутах № 13, 10, 3, 18, 55. Всего проверено 52 автомобиля. За нарушение загруженности салона городского пассажирского транспорта работниками полиции составлен один административный протокол.
Сергей Яковенко также отметил, что с сегодняшнего дня сотрудники отдела начнут плановые вечерние проверки движения городского пассажирского транспорта, чтобы те ходили без отклонений от графиков, сообщает сайт мэрии.
Было смешно…
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