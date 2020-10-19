Завтра в Сумах будут звучать сирены В среду планово будут проверять систему оповещения.

В Сумах в среду, 20 октября, состоится проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, с 12:00 городом будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.

Напомним, проверки системы оповещения проводят в городе регулярно для контроля за ее готовностью к оповещению населения в случае возможной чрезвычайной ситуации.