Завтра в Сумах будут звучать сирены

В Сумах в среду, 20 октября, состоится проверка системы оповещения населения.
В связи с этим, с 12:00 городом будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».
В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.
Напомним, проверки системы оповещения проводят в городе регулярно для контроля за ее готовностью к оповещению населения в случае возможной чрезвычайной ситуации.
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