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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жителей Сумщины более 100 000 гривен

За прошедшие выходные жертвами злоумышленников стали две жительницы Тростянетчины. Женщины, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потеряли все сбережения.

В первом случае за помощью к работникам полиции обратилась 35-летняя жительница села Гребениковка. Она рассказала, что вечером ей на мобильный позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что по ее счету проводятся подозрительные операции. Для того, чтобы не потерять сбережения, мужчина предложил перечислить все деньги на банковские счета, которые он сам продиктовал.

На следующий день, с заявлением о мошенничестве в полицейских обратилась 77-летняя жительница города Тростянец. Женщина рассказала, что несколько часов назад ей позвонил неизвестный и сказал, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие и сильно травмировался. Для помощи родственнику заявительница должна была собрать как можно большую сумму денег и передать их через курьера, который придет к ней домой. Так она и сделала, передав неизвестному 8000 гривен.

А потом позвонила внуку. Оказалось, что с ним все в порядке.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан от совершения необдуманных шагов при общении с незнакомцами.

Будьте внимательными и осторожными, взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о деньгах. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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