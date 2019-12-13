Сумские гимнастки отличились в Харькове

В соревнованиях приняли участие гимнастки СК «Элегант-Сумы», которые завершили соревнования с такими достижениями:
- Марущенко Елизавета, Ермоленко Аврора, Костюченко Екатерина, Валюх Ксения, Сидоренко София - 1 место;
- Пазуха Полина, Гаврильченко Кира, Козлова Диана - 2 место;
- Сизоненко Валерия, Бабенко Лина - 3 место;
- Мокренко Маргарита - 4 место;
- Суровцева Полина - 5 место.
Тренер команды-Шаповал Ирина.
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