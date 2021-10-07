Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:56258

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

17 октября в 11:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Студенческая в с. Мирополье на Краснопольщине.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен диван, ковер и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 11:16 возгорание локализовали, а в 11:25 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в дачном кооперативе (видео)
13.10.2021 16:50

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в дачном кооперативе (видео)

Сегодня, 13 октября, в 2:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Озерная в...

На Сумщине больше 8 часов тушили пожар на открытой территории (видео)
11.10.2021 21:43

На Сумщине больше 8 часов тушили пожар на открытой территории (видео)

Сегодня, 11 октября, в 11:32 спасатели получили информацию о возникновении пожара на открытой территории между селами Коренево, Цыбулынки и Вехово...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
11.10.2021 17:30

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

10 октября в 14:28 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с....

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание сена и спасли 2 жилых дома
08.10.2021 15:50

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание сена и спасли 2 жилых дома

7 октября в 11:07, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сена по ул. Луговая в с. Житнее, что...

В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание на территории дачного кооператива
08.10.2021 15:12

В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание на территории дачного кооператива

7 октября в 8:25 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на территории дачного кооператива по ул. Парижской Коммуны...

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 488 человек (подробности)
Сегодня 09:33
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
Сегодня 13:58
В Сумах за 10 дней зафиксировано больше 2 тысяч случаев превышений скорости
Сегодня 13:38
Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жителей Сумщины более 100 000 гривен
Сегодня 13:22
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:56
Сумские ориентировщики отличились в столице
Сегодня 12:17
В Сумах за убийство дали 9 лет. Прокуратура считает, что мало
Сегодня 11:52
Мэр Сум обещает, что тарифы на тепло в Сумах останутся прежними
Сегодня 11:41
За неделю на Сумщине зарегистрировано 4818 опасных событий
Сегодня 11:14
На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей
Сегодня 11:03
У сумчанина в спортзале украли 15 000 гривен
Сегодня 10:49
Чиновника Сумской мэрии подозревают в управлении авто в нетрезвом состоянии
Сегодня 10:45
view counter
view counter

Статьи

Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
Сегодня 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 18.45; 20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.