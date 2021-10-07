На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен диван, ковер и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 11:16 возгорание локализовали, а в 11:25 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 13 октября, в 2:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Озерная в...
Сегодня, 11 октября, в 11:32 спасатели получили информацию о возникновении пожара на открытой территории между селами Коренево, Цыбулынки и Вехово...
10 октября в 14:28 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с....
7 октября в 11:07, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сена по ул. Луговая в с. Житнее, что...
7 октября в 8:25 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на территории дачного кооператива по ул. Парижской Коммуны...