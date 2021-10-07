На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 17 октября в 11:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Студенческая в с. Мирополье на Краснопольщине.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен диван, ковер и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 11:16 возгорание локализовали, а в 11:25 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.