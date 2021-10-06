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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52319

В Сумах за убийство дали 9 лет. Прокуратура считает, что мало

К 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни своего знакомого. Прокуратура обжалует приговор.

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 46-летнего мужчины, который лишил жизни знакомого.

Речь идет о событии, которое произошло 11 апреля 2020 года в Сумском районе на территории садоводческого товарищества. В тот день хозяин дачи пригласил своего знакомого, чтобы тот помог ему разобрать старый кирпичный дом. За работу обещал заплатить деньги. По словам обвиняемого, в течение дня они вместе работали, после чего изрядно выпили. Когда помощник попросил хозяина рассчитаться, тот отказал, мотивируя тем, что он обещал заплатить за значительно больший объем работ. Между мужчинами возникла ссора, во время которой старший схватил лопату и нанес помощнику около 50 ударов. От полученных травм пострадавший скончался.

В полицию мужчина обратился только утром. Сначала сообщил, что 41-летний пострадавший накануне упал с крыши дачного дома, и, очевидно, умер из-за полученных в результате несчастного случая телесных повреждений. Однако затем изменил свои показания. Пояснил, что помощник напал на него с ножом, поэтому он вынужден был защищаться.

По приговору суда первой инстанции квалификация действий обвиняемого была изменена с умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение, и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Прокуратура не согласна с таким решением суд и будет его обжаловать, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Убийство
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