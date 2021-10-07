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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:41123

Мэр Сум обещает, что тарифы на тепло в Сумах останутся прежними

Но новые все же рассчитают и планируют принять на заседании исполкома.

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания пояснил ситуацию по тарифам на тепло, пишет Ваш шанс. По его словам, появилась информация о том, что в городе якобы планируют поднимать тарифы на тепло (12 октября были опубликованы соответствующие проекты решений исполкома).

- Хочу объяснить: в Сумах будут тарифы на уровне тех цен на газ, которые были утверждены Кабмином. А это 7,42 грн. для населения и 16,80 грн за кубометр – для бюджетной сферы, - заявил он. - По бюджетной сфере тариф будет меняться, потому что город оплачивает эти расходы из бюджета. А что касается населения – тариф будет установлен, но применяться он не будет. Он будет работать только в ситуации компенсации из госбюджета или из горбюджета. Поскольку между городскими головами и правительством был заключен Меморандум, по которому должен быть предусмотрен компенсаторный механизм.

Так что мы внедряем тарифы на уровне прошлого года. Но чтобы можно было разработать для теплогенерирующих компаний компенсаторный механизм, на местном уровне должны быть рассчитаны и приняты новые тарифы. Что касается компенсаций, сейчас мы ждем решения Верховной рады по изменениям в бюджет 2021 года.

Экономика Тарифы на тепло
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