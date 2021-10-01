Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:03228

На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей

На Сумщине пограничники прекратили очередное правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Винницу. Во время прохождения пограничного контроля один из пассажиров - гражданин Таджикистана, не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Кроме этого, иностранец не имел достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине, в связи с чем ему было отказано во въезде в Украину.

В ходе составления документов об отказе в пересечении государственной границы, чтобы все же попасть в Украину, иностранец предложил милиционеру неправомерную выгоду в размере 5000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ. На такое «предложение» гражданин Таджикистана получил категорический отказ.

Сейчас пограничники задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды и направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК Украины. Кроме этого, в отношении иностранца принято решение о запрете въезда в Украину сроком на три года.

Общество Взятка Пограничники
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы
07.10.2021 08:59

На Сумщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске....

На Сумщине при попытке незаконно пересечь границу задержали четырех шриланкийцев
03.10.2021 13:36

На Сумщине при попытке незаконно пересечь границу задержали четырех шриланкийцев

Четырех граждан Шри-Ланки, которые намеревались незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали вчера пограничники Сумского отряда....

Руководителю Ахтырского управления ГСЧС, которого поймали на взятке, отправили под стражу
02.10.2021 12:18

Руководителю Ахтырского управления ГСЧС, которого поймали на взятке, отправили под стражу

Руководителю управления ГСЧС Заречный районный суд г. Сумы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей....

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции
01.10.2021 17:26

СБУ разоблачила экс-руководство ГФС на Сумщине в масштабной коррупции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм, организованный бывшим руководством Государственной фискальной Службы по Сумской области....

Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону
01.10.2021 12:00

Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону

27-30 сентября в Одессе состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 488 человек (подробности)
Сегодня 09:33
В Сумах за убийство дали 9 лет. Прокуратура считает, что мало
Сегодня 11:52
Мэр Сум обещает, что тарифы на тепло в Сумах останутся прежними
Сегодня 11:41
За неделю на Сумщине зарегистрировано 4818 опасных событий
Сегодня 11:14
На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей
Сегодня 11:03
У сумчанина в спортзале украли 15 000 гривен
Сегодня 10:49
Чиновника Сумской мэрии подозревают в управлении авто в нетрезвом состоянии
Сегодня 10:45
Сумской водоканал прекратил водоснабжение Песчаного
Сегодня 10:26
В Сумах КСПУ все еще не готова к отопительному сезону
Сегодня 10:05
В Сумах думают над открытием ковидных коек не в больницах
Сегодня 09:51
Лера Сумской таки остается в санкционном списке «воров в законе»
Сегодня 09:43
Сколько вакцинированных от коронавируса сумчан лечатся в стационарах
Сегодня 09:42
view counter
view counter

Статьи

Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Тост (Лоран Тірар, 2020)
Кино Планета Кіно
20.10
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Почати з нуля! (Гуїдо К'єза, 2020)
Кино Планета Кіно
17.50
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Джим Ґудзик і пірати "Чортова дюжина" (Денніс Ганзель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 18.00
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Щось не так з Роном (Алессандро Карлоні, Жан-Філіп Віне, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.10; 13.30; 14.40; 15.40; 17.00
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 21.00
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.00; 18.45; 20.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.