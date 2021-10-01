На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей На Сумщине пограничники прекратили очередное правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Винницу. Во время прохождения пограничного контроля один из пассажиров - гражданин Таджикистана, не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Кроме этого, иностранец не имел достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине, в связи с чем ему было отказано во въезде в Украину.

В ходе составления документов об отказе в пересечении государственной границы, чтобы все же попасть в Украину, иностранец предложил милиционеру неправомерную выгоду в размере 5000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ. На такое «предложение» гражданин Таджикистана получил категорический отказ.

Сейчас пограничники задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды и направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УК Украины. Кроме этого, в отношении иностранца принято решение о запрете въезда в Украину сроком на три года.